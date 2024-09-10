Раз в полгода кидаю камни в выгребную яму — и откачка не нужна: тесть подсказал хитрость — больше никаких ассенизаторов

Выгребные ямы и септики доставляют хозяевам частных владений немало хлопот. Из-за отсутствия центральной канализации в селах и дачных поселках приходится часто пользоваться услугами ассенизации — а это дорого и муторно.

Причин быстрого переполнения ямы несколько. Это может быть недостаточный ее объём для количества человек, проживающих в доме. Вторая и наиболее частая причина — накопление ила на дне, а также наслоения жира на стенках ямы.

Ил может быть устранен только специальным оборудованием, однако есть и другой способ, сообщает автор канала «Дачный СтройРемонт». Для этого понадобится особое вещество, внешне напоминающее обыкновенные камни — карбид кальция, который легко найти в продаже в любом маркетплейсе.

Автор советует высыпать карбид в яму в начальный момент засора. Хватает обычно 2 кг материала. Карбид убивает все микроорганизмы, разъедает жир, фекальные массы и бумагу, устраняет неприятные запахи, что улучшает дренаж.

«Все, кто пользуется таким способом, отмечают его положительный эффект. Я могу сказать, например, что не вызываю специалистов по очистке уже более 5 лет и пока не собираюсь этого делать», — делится автор своим опытом, уточняя, что метод подсказал ему тесть.

Важно! Способ небезопасный! При взаимодействии с водой карбид выделяет ацетилен — горючий, взрывоопасный газ. Он является тяжелым, выветривается медленно. При работе необходимо соблюдение техники безопасности. Запрещен открытый огонь вблизи выгребной ямы и нахождение в непосредственной близости легковоспламеняющихся объектов, сообщает портал hibiny.ru.

Такому методу есть и более безопасная альтернатива.