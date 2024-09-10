В Коми за минувшую неделю инспекторы ГАИ поймали 59 пьяных водителей

За прошлую неделю сотрудники Госавтоинспекции лишили удостоверений 59 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. В отношении 6 из них были возбуждены уголовные дела.

Так, по информации ГИБДД по Коми, только за выходные были выявлены и отстранены 28 водителей, которые были либо нетрезвыми, либо отказались от медицинского освидетельствования. Также отметил, что больше всего случаев зафиксировано в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.