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В Коми за минувшую неделю инспекторы ГАИ поймали 59 пьяных водителей

В Коми за минувшую неделю инспекторы ГАИ поймали 59 пьяных водителейФото из архива

За прошлую неделю сотрудники Госавтоинспекции лишили удостоверений 59 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. В отношении 6 из них были возбуждены уголовные дела.

Так, по информации ГИБДД по Коми, только за выходные были выявлены и отстранены 28 водителей, которые были либо нетрезвыми, либо отказались от медицинского освидетельствования. Также отметил, что больше всего случаев зафиксировано в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.

Напомним, ранее мы сообщали об смертельной аварии, которая случилась под Ухтой 6 сентября около 15: 00. Водитель за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения на 302-м км трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял мужчина 1985 года рождения. На месте ДТП пассажирка Hyundai скончалась до прибытия скорой помощи.

Водители обоих транспортных средств также получили травмы различной степени тяжести.

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