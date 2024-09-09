Под Ухтой в страшном ДТП погибла 32-летняя женщина: водитель одного из авто был пьян
- 13:16 9 сентября
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- Инесса Богатая
В ГИБДД Коми раскрыли детали смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося 8 сентября возле Ухты. В ведомстве подтвердили гибель 32-летней женщины.
Согласно информации Государственной автомобильной инспекции, авария произошла около 15: 00 на 302 км трассы "Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар". Выяснено, что водитель авто марки "Мазда" выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хендай".
Водитель "Хендая" погибла на месте. Также добавим, что сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель "Мазды" был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует произошедшее.
Напомним, житель Ухты потерял 15 тысяч рублей, став жертвой мошенников при попытке воспользоваться интим-услугами через интернет-сайт. Мужчину сперва попросили внести предоплату, а затем аванс якобы за безопасность "сотрудницы" деликатной сферы.