Врачи Республики Коми предупредили о риске фотосессий в осенней листве

Фото из архива

Республиканская клиническая больница опубликовала рекомендации, согласно которым фотосессии в осенних листьях могут вызвать заболевания дыхательных путей, проблемы с кожей и укусы клещей. В опавших листьях содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространены положительные возбудители — аспергиллез, альтернария и кладоспориум. Распространение спор грибков увеличивается, когда листья подбрасывают, что повышает риск возникновения заболеваний верхних дыхательных путей.

Эти грибки могут вызвать обострение заболеваний дыхательных путей и кожи. Симптомы включают заложенность носа, ринит, постоянный зуд в носу, отечность глаз и ощущение песка в глазах. Бронхиальная отечность может проявиться даже у тех, кто не знал о своей аллергии на грибки. Контакт с листьями способен вызвать атопический дерматит.