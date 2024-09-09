Врачи Республики Коми предупредили о риске фотосессий в осенней листве
- 14:30 9 сентября
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- Инесса Богатая
Республиканская клиническая больница опубликовала рекомендации, согласно которым фотосессии в осенних листьях могут вызвать заболевания дыхательных путей, проблемы с кожей и укусы клещей.
В опавших листьях содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространены положительные возбудители — аспергиллез, альтернария и кладоспориум. Распространение спор грибков увеличивается, когда листья подбрасывают, что повышает риск возникновения заболеваний верхних дыхательных путей.
Эти грибки могут вызвать обострение заболеваний дыхательных путей и кожи. Симптомы включают заложенность носа, ринит, постоянный зуд в носу, отечность глаз и ощущение песка в глазах. Бронхиальная отечность может проявиться даже у тех, кто не знал о своей аллергии на грибки. Контакт с листьями способен вызвать атопический дерматит.
Кроме того, до наступления морозов во влажную погоду в листве могут скрываться клещи, являющиеся переносчиками различных инфекций.