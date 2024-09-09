«Начнется 10 сентября и будет 10 дней подряд». Синоптики сказали, к чему готовиться

Фото из архива "Про Города"

Прошедшей ночью европейская часть России столкнулась с неожиданными заморозками, вызванными устойчивым антициклоном с малым количеством облаков и спокойной погодой. Синоптики рассказали о новом климатическом периоде, который должен начаться уже с 10 сентября. Новое погодное явление будет совершенно аномальным для старта осени. И продлиться оно должно около десяти дней или даже больше, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты Gismeteo, новые климатические перемены должны будут порадовать жителей большинства регионов, расположенных в центральной части России, а также на юге. Дело в том, что в ближайшее время в европейской части нашей страны установится аномально высокая температура. Причем она будет устойчивой долгое время.

Так, если в Москве сентябрь начался с сильной жары, то потом приток ледяного воздуха с севера немного охладил пыл погоды и напомнил об осени. Но уже с 10 сентября ситуация резко поменяется. По словам метеорологов, температура в столице будет на уровне не ниже 25-26 градусов. Это норма для середины лета, а для сентября считается просто невероятной жарой.

При этом синоптики подчеркивают, что сейчас период аномального тепла придет на очень длительный срок. Показатели будут летними как минимум до 19 сентября, то есть десять дней подряд. Но, скорее всего, и после этого не стоит ждать резкого похолодания и ухода в осень.