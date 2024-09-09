Раскидываю по углам — и дача зимует без мышей: соседка подсказала средство — весной в доме никакого мышиного помета
- 13:30 9 сентября
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- Служба новостей
Осень на пороге, а это значит, что владельцам дач пора подготовить дом к мышиному нашествию. С наступлением холодов целые полчища грызунов направятся к людским жилищам искать пристанище на зиму.
Эффективными против них являются сильнодействующие запахи. Обладатели острого обоняния, грызуны не могут жить в «пахучих» местах и ищут себе жилище поприятнее.
Одним из самых эффективных средств является креолин, который издавна применяется в ветеринарии. Найти его можно в любой ветаптеке. Этот препарат производится путем перегонки из угля сухим способом, стоит недорого и имеет очень резкий запах.
Препарат стал настоящим народным средством для отпугивания мышей от дач в осенне-зимний период. Чтобы грызуны не облюбовали ваш дом, нужно смочить кусочки ваты или ветоши и разложить их по углам комнат, у мягкой мебели, в кладовке, у продухов дома, в подполе, а также на кухне — излюбленном месте грызунов.
Можно положить пахучие кусочки на куски пакетов, чтобы не запачкать полы. Работайте в респираторе, чтобы не надышаться едким запахом. Средство подходит для дачных домов, в которых живут только летом, а на осень и зиму запирают, пишет hibiny.ru.
По весне вам придется промыть и проветрить дом, однако большинство хозяев и так делает это каждый год. Зато за всю зиму ни единый грызун не посмеет пробраться в ваше жилье.
"Купила по совету соседей креолин в ветаптеке. Смочила им ватные диски и разложила по комнатам дачи на целлофановых пакетах, чтобы пол не испачкать. Впервые не было мышей. Муж в гараже сделал то же самое, а там мыши круглый год были. Пропали вмиг", — поделилась своим опытом пользователь Сети с ником Кука.