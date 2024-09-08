Бабье лето-2024: когда оно придет и сколько будет длиться - синоптики назвали точные даты

Фото из архива "Про Города"

Бабье лето на пороге: синоптики обещают потепление и плавный переход к осени После кратковременного похолодания нас ждет приятное потепление, которое в некоторых регионах даже превысит средние климатические показатели.

Метеоролог Евгений Тишковец уверен, что переход от летнего сезона к осени будет плавным, и это касается не только Центральной России, но и большей части страны. Однако, прежде чем наслаждаться теплом, в конце августа и начале сентября ожидается кратковременное снижение температуры.

По прогнозам синоптиков, бабье лето в Центральной России наступит 12 сентября, с температурой воздуха до 23 градусов. В Сибири тепло придет чуть позже, в начале октября.