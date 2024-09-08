Бабье лето-2024: когда оно придет и сколько будет длиться - синоптики назвали точные даты
- 15:15 8 сентября
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- Служба новостей
Бабье лето на пороге: синоптики обещают потепление и плавный переход к осени
После кратковременного похолодания нас ждет приятное потепление, которое в некоторых регионах даже превысит средние климатические показатели.
Метеоролог Евгений Тишковец уверен, что переход от летнего сезона к осени будет плавным, и это касается не только Центральной России, но и большей части страны. Однако, прежде чем наслаждаться теплом, в конце августа и начале сентября ожидается кратковременное снижение температуры.
По прогнозам синоптиков, бабье лето в Центральной России наступит 12 сентября, с температурой воздуха до 23 градусов. В Сибири тепло придет чуть позже, в начале октября.
Бабье лето в Центральной России продлится примерно до 21 сентября, в Сибири - до 12-14 октября, пишет progorod33.ru.