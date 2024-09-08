Протыкаю лотки от яиц вилкой — и живу без бед: не отход, а драгоценность — и здоровье радует

Яичные лотки прочно вошли в жизнь смекалистых хозяек. Методов их применения — десятки. Делимся одним из самых простых и полезных. Подойдут для этих целей любые лотки, как пластиковые, так и бумажные. Удобнее всего работать с контейнерами от 10 яиц.

Итак, разделяем их на 2 части — лоток с углублениями и крышку. Берем вилку или нож и проделываем на дне каждой ячейки для яиц дырочки. Вставляем этот дырявый лоток в крышку-поддон.

Готово! Получилась идеальная тара для выращивания зеленого лука на перо — без почвы, грязи, опилок и прочих ухищрений. Растет лук в такой посудине очень быстро — ничуть не хуже, чем на грядках!

Все, что нужно сделать — налить воды в поддон и уложить луковицы в ячейки. Предварительно луковицы желательно замочить в теплой воде на 6 часов.

Перед «высадкой» также срежьте верхушки луковиц «по плечики», чтобы они проросли быстрее.

Не стоит наливать много воды в поддон. Ее должно быть столько, чтобы были смочены только корни. Сама луковица не должна касаться воды — иначе загниет. Меняйте воду каждые 2 дня.