Вношу в горшок — и фикус Бенджамина больше не капризничает: листья перестанут падать в одно мгновение — особый "пинок"

Хотя фикус Бенджамина не считается прихотливым растением, иногда он может начать терять листья. Обычно это происходит в конце лета или осенью.

Не игнорируйте даже начальные признаки «листопада», так как важно остановить этот процесс вовремя. Здесь на помощь придет специальная подкормка.