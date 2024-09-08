В Коми 2 посетителя бара избили мужчину и были арестованы
- 14:30 8 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии успешно задержали двух агрессоров, которые избили мужчину в баре. Информация о происшествии была предоставлена пресс-службой ведомства 8 сентября.
По данным пресс-службы, тревожная кнопка сработала в одном из баров города, что сразу же привлекло внимание росгвардейцев. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. В ходе первоначального расследования, работники заведения сообщили, что инцидент начался как словесная перепалка между тремя мужчинами, но вскоре перерос в драку.
По словам очевидцев, конфликтная ситуация развивалась стремительно. В результате потасовки двое мужчин нанесли своему оппоненту множественные удары в область головы. После этого нападавшие покинули заведение, оставив пострадавшего на месте. В связи с серьезностью полученных травм, пострадавшему была немедленно вызвана бригада скорой помощи.
В то же время, росгвардейцы, действуя на основе оперативной информации и по горячим следам, сумели задержать подозреваемых в совершении нападения. Задержанными оказались мужчины 1986 и 1982 годов рождения. На данный момент они находятся под стражей, и в отношении них проводится дальнейшее разбирательство.