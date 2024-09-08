В Коми 2 посетителя бара избили мужчину и были арестованы

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии успешно задержали двух агрессоров, которые избили мужчину в баре. Информация о происшествии была предоставлена пресс-службой ведомства 8 сентября.

По данным пресс-службы, тревожная кнопка сработала в одном из баров города, что сразу же привлекло внимание росгвардейцев. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. В ходе первоначального расследования, работники заведения сообщили, что инцидент начался как словесная перепалка между тремя мужчинами, но вскоре перерос в драку.