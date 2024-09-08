Только 16% соискателей в Коми полагают, что работу следует менять как можно реже

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Анализ рынка труда в Сыктывкаре показывает интересную тенденцию: лишь 16% соискателей считают, что смена работы должна происходить как можно реже. Эти данные предоставлены в опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором участвовали как представители компаний, так и экономически активные граждане из столицы Коми.

Текущая ситуация на рынке труда характеризуется рекордно низким уровнем безработицы, который составляет 2,4% по состоянию на июль 2024 года. На фоне этого работодатели активно работают над удержанием сотрудников, а также смягчают требования к частоте смены работы соискателями. На данный момент 39% рекрутеров не проявляют настороженности к тем кандидатам, которые меняют место работы чаще одного раза в год. Это является изменением в подходе к оценке карьерных перерывов и частоты смены работодателей.

Интересно, что большинство соискателей (55%) придерживаются мнения, что работу следует менять по обстоятельствам, а не по установленным временным интервалам. В то время как 15% респондентов считают, что переход на новое место следует осуществлять каждые пять лет, 5% опрошенных полагают, что смена работодателя должна происходить каждые три года.

Среди различных профессиональных групп наблюдается разнообразие мнений. Кладовщики (68%), врачи (63%), секретари и операторы кол-центров (по 61%) чаще всего утверждают, что работу следует менять по обстоятельствам. В то же время охранники (45%) чаще других заявляют, что смена работы должна происходить как можно реже. Раз в три года, по мнению каждого пятого снабженца и системного администратора, следует менять место работы, тогда как 18% программистов и 15% маркетологов придерживаются аналогичного мнения.