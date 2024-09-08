Минздрав Коми открыл онлайн-запись более чем к 20 самым загруженным врачам

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С возвращением жителей Республики Коми с дач и из отпусков, наблюдается рост очередей в регистратурах поликлиник. В связи с этим, многие жители региона начали обращаться к главе республики Владимиру Уйба с просьбой улучшить доступность медицинских специалистов. О ситуации сообщает ГУ МЧС по РК.

В своем телеграм-канале Владимир Уйба отреагировал на обращения граждан, напомнив им о возможности записаться на первичный или повторный прием к врачам через портал Госуслуг или региональный контакт-центр по телефону 8-800-55-00-00. Это особенно важно для тех, кто столкнулся с длинными очередями в поликлиниках.

Минздрав Коми активно работает над улучшением доступности медицинской помощи. В частности, в поликлиниках теперь доступны терминалы самозаписи, через которые пациенты могут записываться на прием к более чем 20 узким специалистам. К числу доступных врачей относятся офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог-хирург, а также специалисты в области акушерства, дерматологии, психиатрии и многие другие.

Кроме того, запись к таким специалистам, как невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог и ортопед-травматолог, возможна только после первичного приема у терапевта. Это необходимо для того, чтобы терапевт мог провести предварительное обследование и назначить дополнительные анализы, что позволит более точно определить диагноз и выбрать эффективное лечение.