На одной трассе произошло крупное ДТП с пострадавшими

На трассе Ухта - Ярега произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, одно из которых с номерами Краснодарского края. Видео инцидента уже было опубликовано в сети и вызвало широкое обсуждение среди пользователей.

По предварительной информации, в аварию попали автомобили Nissan и, предположительно, Ford. Столкновение произошло в зоне действия знака «обгон запрещен», что указывает на нарушение правил дорожного движения одним из водителей.