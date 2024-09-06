Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми обвиняют экс-полицейского в передаче информации наркоторговцам

В Коми обвиняют экс-полицейского в передаче информации наркоторговцамФото из архива

Сыктывкарский городской суд увеличил срок ареста бывшему оперативнику, обвиняемому в передаче конфиденциальной информации преступной группе, занимающейся продажей наркотиков через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба  Сыктывкарского горсуда.

Как стало известно, полицейскому из Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой серьезные последствия из-за корыстных мотивов, а также в пособничестве в незаконном сбыте наркотиков, используя свое служебное положение.

Установлено, что этот полицейский неправомерно получил персональные данные, являющиеся конфиденциальной информацией. С помощью мессенджеров он контактировал с участниками онлайн-магазина, торгующего наркотиками и психотропными веществами в виде тайников, включая территорию Республики Коми. Эти данные он передавал за денежное вознаграждение.

Пресс-служба Сыктывкарского горсуда сообщила, что постановлением от 6 сентября 2024 года срок содержания под стражей экс-полицейского продлен до 7 декабря 2024 года.

...

  • 0

Популярное

Последние новости