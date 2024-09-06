В Усть-Куломском районе Коми случился лесной пожар

Фото из архива

Сегодня, 6 сентября, около 12:15 во время проведения лесоавиационных работ обнаружили пожар. Причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем местными жителями. Площадь очага пожара составляет 100 квадратных метров и находится в 7, 8 км от села Дон. Начали тушить пожар в 13: 00, однако на данный момент его еще не удалось локализовать и потушить.

Стоит отметить, что это уже третий лесной пожар в этом сезоне. Ранее возгорания были зарегистрированы и успешно ликвидированы в Печорском и Усть-Вымском районах.