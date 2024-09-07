Идеальны для осенней посадки: 3 многолетника, которые советую обязательно посадить в сентябре на следующий год
- 07:15 7 сентября
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Опытный цветовод Ксения Юровская уверена, что лучше всего для посадки многолетних растений подходит осень, и на несколько из них советует обратить особое внимание, чтобы не упустить момент.
– Сентябрь, а в южных регионах нашей страны начало и даже середина октября – это максимально благоприятное время для посадки, – сказала Ксения Юровская. – Как правило, стоит еще теплая, но уже не жаркая погода, плюс начинают идти дожди, а влага способствует укоренению. И если растения успеют укорениться до начала первых заморозков, это уже половина успеха.
Также эксперт назвала растения, которые советует обязательно высадить нынешней осенью, если их еще нет у вас на участке.
- Морозник. Сортовые формы этого растения не так давно покорили сердца российских цветоводов, но процесс этот уже не остановить. Дело в том, что для морозника характерен необычный период цветения – поздняя осень, зима, ранняя весна. Этим цветам рекомендуется отвести место, защищенное от ветра и ярких прямых солнечных лучей.
- Флокс метельчатый. Эти цветы достаточно популярны, но каждый год появляются все новые и новые сорта. Осенью можно не только сажать новые флоксы, но и размножить старые кусты путем деления корневища. Флоксы цветут и пахнут в июле-августе. Для их посадки надо выбрать солнечное место с плодородной почвой.
- Буддлея. Этот кустарник, цветы которого по форме напоминают сирень, уже плотно прописался на российских приусадебных участках. И не только благодаря своей оригинальности, но и из-за своей способности привлекать в сад полезных насекомых. Буддлея цветет летом и осенью. У этого растения нет каких-то специфических требований в уходе.