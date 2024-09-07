Идеальны для осенней посадки: 3 многолетника, которые советую обязательно посадить в сентябре на следующий год

Опытный цветовод Ксения Юровская уверена, что лучше всего для посадки многолетних растений подходит осень, и на несколько из них советует обратить особое внимание, чтобы не упустить момент.

– Сентябрь, а в южных регионах нашей страны начало и даже середина октября – это максимально благоприятное время для посадки, – сказала Ксения Юровская. – Как правило, стоит еще теплая, но уже не жаркая погода, плюс начинают идти дожди, а влага способствует укоренению. И если растения успеют укорениться до начала первых заморозков, это уже половина успеха.