"Лучше на боковушке, чем в купе": вот почему опытные путешественники берут плацкарт
- 00:00 7 сентября
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- Служба новостей
Для многих путешественников комфорт и удобство являются ключевыми факторами при планировании поездки. Традиционно считается, что купейные вагоны предлагают более тихую и уютную обстановку. Однако опытные туристы знают, что плацкарт может быть более выгодным и практичным вариантом, об этом сообщает портал hibiny.ru.
Автор канала Strike отмечает, что при покупке билета в плацкарт есть высокая вероятность получить место в новом вагоне. Это связано с тем, что Российские железные дороги (РЖД) уделяют особое внимание обновлению именно этих вагонов, в то время как купейные вагоны часто остаются без модернизаций.
Плацкартные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами, представляют собой современные модели с розетками в каждом отсеке, а иногда и у каждого места. Кроме того, в таких вагонах больше места для хранения багажа благодаря наличию третьих полок, тогда как в купе их нет.
Пассажиры, имеющие опыт путешествий в плацкарте, отмечают более комфортный микроклимат в этих вагонах. Благодаря открытой планировке, здесь не бывает чрезмерно холодно или душно.
Кроме того, РЖД часто проводит акции со скидками на билеты в плацкартные вагоны, особенно для школьников и семей с детьми, что делает поездку еще более выгодной.
Таким образом, несмотря на устоявшееся мнение, плацкарт может стать отличным выбором для комфортного и экономичного путешествия по железной дороге, пишет progorodnn.ru.