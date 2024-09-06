Простой способ приготовления картофеля с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри

Хрустящая жареная картошка — это любимое блюдо многих, но не все знают, что добиться идеального результата можно с помощью всего одного ингредиента — сливочного масла. Часто при жарке картофель превращается в мягкую массу, которая больше напоминает пюре, чем аппетитные золотистые ломтики. Однако, следуя простой технике, каждый сможет приготовить картошку, как именитый шеф-повар.

Ключ к успеху — это использование сливочного масла и правильное распределение жара. Чтобы картофель не разваривался, его сначала обжаривают на слабом огне под крышкой примерно 15 минут. Затем крышку снимают, добавляют сливочное масло и увеличивают огонь до максимума. Это позволит картошке приобрести красивую корочку за считанные минуты, сохранив нежную структуру внутри.