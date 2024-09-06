Простой способ приготовления картофеля с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри
- 21:33 6 сентября
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- Служба новостей
Хрустящая жареная картошка — это любимое блюдо многих, но не все знают, что добиться идеального результата можно с помощью всего одного ингредиента — сливочного масла. Часто при жарке картофель превращается в мягкую массу, которая больше напоминает пюре, чем аппетитные золотистые ломтики. Однако, следуя простой технике, каждый сможет приготовить картошку, как именитый шеф-повар.
Ключ к успеху — это использование сливочного масла и правильное распределение жара. Чтобы картофель не разваривался, его сначала обжаривают на слабом огне под крышкой примерно 15 минут. Затем крышку снимают, добавляют сливочное масло и увеличивают огонь до максимума. Это позволит картошке приобрести красивую корочку за считанные минуты, сохранив нежную структуру внутри.
Важно помнить, что если картошки много, лучше жарить её небольшими порциями. Это обеспечит равномерную прожарку и сделает блюдо действительно вкусным, пишет pravda.ru.