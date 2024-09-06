Двое сыктывкарцев предстанут перед судом за незаконную торговлю наркотиками

Двое жителей Коми скоро предстанут перед судом за организацию незаконного оборота наркотических веществ, сообщает региональная прокуратура.

Согласно информации ведомства, в апреле 2024 года в районе одного из домов на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре полицейские выявили и изъяли из двух спрятанных мест наркотики общей массой около 4 граммов. В ходе оперативных действий выяснилось, что эти схроны были организованы двумя местными жителями. При обыске в доме одного из подозреваемых обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотиков. Помимо этого, у мужчины нашли менее 0, 5 грамма наркотического вещества, которое он также хранил при себе.