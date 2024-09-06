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Двое сыктывкарцев предстанут перед судом за незаконную торговлю наркотиками

Двое сыктывкарцев предстанут перед судом за незаконную торговлю наркотикамиФото из архива "Про Город"

Двое жителей Коми скоро предстанут перед судом за организацию незаконного оборота наркотических веществ, сообщает региональная прокуратура.

Согласно информации ведомства, в апреле 2024 года в районе одного из домов на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре полицейские выявили и изъяли из двух спрятанных мест наркотики общей массой около 4 граммов. В ходе оперативных действий выяснилось, что эти схроны были организованы двумя местными жителями. При обыске в доме одного из подозреваемых обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотиков. Помимо этого, у мужчины нашли менее 0, 5 грамма наркотического вещества, которое он также хранил при себе.

Следует отметить, что данным лицам предъявлены обвинения в попытке нелегального сбыта наркотиков с использованием электронных и телекоммуникационных сетей, включая Интернет, в составе организованной группы и в крупном размере. Один из них также обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.

Подозреваемые полностью признали свою вину. Уголовное дело для судебного рассмотрения направлено в Сыктывкарский городской суд.

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