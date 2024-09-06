Двое сыктывкарцев предстанут перед судом за незаконную торговлю наркотиками
- 19:00 6 сентября
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- Инесса Богатая
Двое жителей Коми скоро предстанут перед судом за организацию незаконного оборота наркотических веществ, сообщает региональная прокуратура.
Согласно информации ведомства, в апреле 2024 года в районе одного из домов на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре полицейские выявили и изъяли из двух спрятанных мест наркотики общей массой около 4 граммов. В ходе оперативных действий выяснилось, что эти схроны были организованы двумя местными жителями. При обыске в доме одного из подозреваемых обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотиков. Помимо этого, у мужчины нашли менее 0, 5 грамма наркотического вещества, которое он также хранил при себе.
Следует отметить, что данным лицам предъявлены обвинения в попытке нелегального сбыта наркотиков с использованием электронных и телекоммуникационных сетей, включая Интернет, в составе организованной группы и в крупном размере. Один из них также обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.
Подозреваемые полностью признали свою вину. Уголовное дело для судебного рассмотрения направлено в Сыктывкарский городской суд.