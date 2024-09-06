В Коми снова выросли цены на яйца
- 16:45 6 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми за минувшую неделю выросли цены на ряд продуктов. Например, в регионе подорожали яйца, колбасы и свинина. подробную статистику рассказали в Комистат.
По информации ведомства, за прошедшую неделю цены на определенные продукты изменились следующим образом: куриные яйца стали дороже в цене на 3, 2%, макаронные изделия – на 2, 9%, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 1, 7%, сосиски и сардельки – на 1, 6%, свинина – на 1, 4%.
Кроме того, подешевели: пшеничную муку (-3, 1%), чай черный (-2, 9%), сыры (-2, 3%), шлифованный рис (-1, 0%).
Овощи также изменились в ценовой категории: огурцы подорожали на 2, 5%, столовая свёкла – на 0, 8%. Снизились цены на морковь (-7, 7%), белокочанную капусту (-6, 8%), картофель (-4, 8%), репчатый лук (-2, 1%).
Касательно непродовольственных товаров первой необходимости, цены изменились на детские подгузники (+1, 0%). В то же время наблюдались снижение цен на зубные пасты (-5, 3%), стиральные порошки (-3, 9%), туалетную бумагу (-2, 7%), сухие корма для животных (-2, 4%), зубные щетки (-1, 1%).
Среди остальной непродовольственной продукции цены изменились следующим образом: шампуни подорожали на 2, 0%, телевизоры – на 1, 7%. В то же время смартфоны подешевели на 3, 9%.
Из числа рассматриваемых медикаментов поливитамины подорожали на 1, 5%, а комбинированные анальгетики подешевели на 1, 3%.
Что касается цен на топливо, автомобильный бензин подорожал на 0, 02%, в то время как стоимость дизельного топлива осталась прежней.