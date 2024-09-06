В Коми снова выросли цены на яйца

В Коми за минувшую неделю выросли цены на ряд продуктов. Например, в регионе подорожали яйца, колбасы и свинина. подробную статистику рассказали в Комистат.

По информации ведомства, за прошедшую неделю цены на определенные продукты изменились следующим образом: куриные яйца стали дороже в цене на 3, 2%, макаронные изделия – на 2, 9%, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 1, 7%, сосиски и сардельки – на 1, 6%, свинина – на 1, 4%.