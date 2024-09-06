В Сыктывкаре начнут чинить дороги с помощью переработанных шин
- 16:30 6 сентября
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- Инесса Богатая
В этом году на улице Крутой, ремонт которой осуществляется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", будет укладываться дорожное покрытие с добавлением этого модификатора, сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.
Главная цель применения нового материала – уменьшить колейность и неровности на дорогах. Напомним, что данное решение утвердили в конце августа на техническом совете под руководством первого заместителя главы администрации Александра Гонтаря.
Использование модификатора, созданного из переработанных автомобильных покрышек и представляющего собой вторичный материал, является экологически чистым методом утилизации отходов и соответствует концепции круговой экономики, предложенной Правительством.
"Мы стремимся получить более качественное дорожное покрытие и инновационно подойти к утилизации отходов посредством этого эксперимента. Ход и результаты эксперимента смогут отслеживать не только специалисты муниципальных предприятий и администрации, но и жители города, так как выбранный участок находится в центральной части Сыктывкара", – сообщил директор Дорхоза Дмитрий Дмитриев.
По данным предприятия, часть модификатора будет также использована для асфальтирования участка Эжвинской трассы, где наблюдается колея.