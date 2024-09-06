В Сыктывкаре начнут чинить дороги с помощью переработанных шин

В этом году на улице Крутой, ремонт которой осуществляется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", будет укладываться дорожное покрытие с добавлением этого модификатора, сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

Главная цель применения нового материала – уменьшить колейность и неровности на дорогах. Напомним, что данное решение утвердили в конце августа на техническом совете под руководством первого заместителя главы администрации Александра Гонтаря.

Использование модификатора, созданного из переработанных автомобильных покрышек и представляющего собой вторичный материал, является экологически чистым методом утилизации отходов и соответствует концепции круговой экономики, предложенной Правительством.