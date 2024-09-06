142 несовершеннолетних заключенных встретили новый учебный год в колониях и следственных изоляторах Коми
- 16:00 6 сентября
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- Инесса Богатая
2 сентября в учебных классах всех исправительных учреждений и следственных изоляторов УФСИН начался новый учебный год. Пресс-служба ведомства сообщает, что по этому случаю в учебно-консультационных пунктах прошли торжественные церемонии.
В частности, педагоги из учебно-консультационного пункта "Верхний Чов" Республиканского Центра образования посетили сыктывкарские ИК-25 и ИК-1. На классных часах учителя обсудили с учениками процесс обучения и ответили на их вопросы. Сотрудники колоний поздравили педагогов с Днем знаний и вручили им букеты цветов.
"Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации признает образование важным элементом исправления осужденных. Это предоставляет им возможность получить знания, которые помогут поступить в профессиональные образовательные учреждения и лучше адаптироваться к жизни на свободе. В преддверии нового учебного года сотрудники Управления вместе с педагогами Республиканского Центра образования провели все необходимые подготовительные мероприятия, включая тщательные проверки учебных классов и их оснащенности учебной литературой. На данный момент все обучающиеся полностью обеспечены учебниками и канцелярскими принадлежностями", — сообщила заместитель начальника УФСИН Светлана Варгатюк.
Образовательный процесс в исправительных колониях и следственных изоляторах обеспечивают 24 учителя из Республиканского Центра образования. В этом учебном году основное общее и среднее общее образование будут получать 142 осужденных и подследственных.