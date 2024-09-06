142 несовершеннолетних заключенных встретили новый учебный год в колониях и следственных изоляторах Коми

2 сентября в учебных классах всех исправительных учреждений и следственных изоляторов УФСИН начался новый учебный год. Пресс-служба ведомства сообщает, что по этому случаю в учебно-консультационных пунктах прошли торжественные церемонии.

В частности, педагоги из учебно-консультационного пункта "Верхний Чов" Республиканского Центра образования посетили сыктывкарские ИК-25 и ИК-1. На классных часах учителя обсудили с учениками процесс обучения и ответили на их вопросы. Сотрудники колоний поздравили педагогов с Днем знаний и вручили им букеты цветов.