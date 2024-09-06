"Выходные дадут нам всем прикурить": синоптики обновили прогноз на 7 и 8 сентября

Синоптики рассказали о новых данных, которые касаются погоды в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября. По словам метеорологов, ситуация в субботу и воскресенье будет аномальной во многих регионах страны. Но проявляться эти аномалии будут совершенно по-разному.

По прогнозу специалистов Gismeteo, ближайшие выходные принесут с собой климатическую обстановку, которую можно будет назвать аномальной по всем параметрам. То есть последние дни недели, образно выражаясь, дадут всем прикурить. Но такие перемены будут как в хорошую сторону, так и в плохую.