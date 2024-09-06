"Выходные дадут нам всем прикурить": синоптики обновили прогноз на 7 и 8 сентября
- 15:17 6 сентября
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- Служба новостей
Синоптики рассказали о новых данных, которые касаются погоды в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября. По словам метеорологов, ситуация в субботу и воскресенье будет аномальной во многих регионах страны. Но проявляться эти аномалии будут совершенно по-разному.
По прогнозу специалистов Gismeteo, ближайшие выходные принесут с собой климатическую обстановку, которую можно будет назвать аномальной по всем параметрам. То есть последние дни недели, образно выражаясь, дадут всем прикурить. Но такие перемены будут как в хорошую сторону, так и в плохую.
Например, неприятное изменение ожидает регионы, которые расположены в Сибири. Там долгожданные для многих выходные ознаменуются климатическим кошмаром. Так, в Новосибирске погода будет наиболее худшей за последние несколько недель. Температура упадет до 13 градусов днем и 7-8 градусов ночью, причем в течение всех двух дней столицу региона будут обильно поливать ледяные дожди. А показатели на термометрах будут непривычно низкими для сентября.
Напротив, совершенно по другому сценарию погодные события будут развиваться в европейской части России. Здесь осень началась с аномальной жары, которая затронула огромную территорию от самого севера, то есть Мурманска и Карелии до Москвы и более южных городов. В середине недели тепло взяло небольшую паузу, но в выходные оно планирует вернуться.
Как отмечают синоптики, в столице воздух начнет интенсивно прогреваться уже с пятницы, а в субботу и воскресенье даже в тени приборы будут показывать 25 градусов, что будет аномально жарко для первой декады сентября. При этом теплее станут и ночи, температура в темное время суток уже не опустится ниже плюс 15. То же самое касается и Санкт-Петербурга, где все выходные будет очень тепло и солнечно, пишет primpress.ru.