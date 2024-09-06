Дачники начали обогащать землю этим способом — на следующий год урожай идет в рост на 70%
- 13:30 6 сентября
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- Служба новостей
С наступлением осени дачники начинают задумываться о подготовке земли для следующего сезона. По словам опытных садоводов, один из методов, который становится всё более популярным среди дачников, заключается в использовании сидератов — растений, которые высаживаются осенью для обогащения почвы. Как рассказали эксперты, сидераты не только улучшают структуру почвы, но и способствуют насыщению её питательными веществами.
Специалисты подчеркивают, что сидераты, такие как горчица, люпин или фацелия, можно высевать сразу после сбора урожая. Со слов экспертов, эти растения эффективно защищают почву от вымывания и эрозии, а также предотвращают рост сорняков. По словам дачников, высев сидератов осенью позволяет восстановить баланс почвенных микроэлементов, что положительно сказывается на её плодородии.
Как уточнили специалисты, после того как сидераты достигнут определённой высоты, их следует срезать и заделать в почву. Это способствует образованию органической массы, которая перегнивает за зиму, обогащая землю азотом и другими полезными веществами. По словам экспертов, таким образом можно подготовить почву к новому сезону, улучшив её структуру и способность удерживать влагу.
Однако специалисты напоминают, что этот метод не гарантирует получения высокого урожая на следующий год. По словам садоводов, многое зависит от состояния почвы, климатических условий и других факторов. Поэтому дачникам рекомендуется использовать сидераты в комплексе с другими агротехническими приёмами, чтобы повысить шансы на хороший урожай, пишет sevastopolmedia.ru.