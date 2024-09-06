Дачники начали обогащать землю этим способом — на следующий год урожай идет в рост на 70%

С наступлением осени дачники начинают задумываться о подготовке земли для следующего сезона. По словам опытных садоводов, один из методов, который становится всё более популярным среди дачников, заключается в использовании сидератов — растений, которые высаживаются осенью для обогащения почвы. Как рассказали эксперты, сидераты не только улучшают структуру почвы, но и способствуют насыщению её питательными веществами.

Специалисты подчеркивают, что сидераты, такие как горчица, люпин или фацелия, можно высевать сразу после сбора урожая. Со слов экспертов, эти растения эффективно защищают почву от вымывания и эрозии, а также предотвращают рост сорняков. По словам дачников, высев сидератов осенью позволяет восстановить баланс почвенных микроэлементов, что положительно сказывается на её плодородии.