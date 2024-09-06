Принесла в погреб два мешка — и над сыростью одержана победа: ни затхлости, ни плесени — без вреда для урожая и здоровья
- 11:05 6 сентября
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- Служба новостей
При плохой вентиляции в погребе может наблюдаться повышенная влажность, из-за чего в помещении скапливается конденсат, присутствует запах сырости и появляется плесень. При таких условиях и урожай будет плохо храниться, поэтому важно принимать меры.
Чтобы подготовить погреб для хранения корнеплодов и другого урожая, необходимо воспользоваться средством, которое можно встретить в строительных магазинах. Речь идёт о негашёной извести, информирует автор канала «Посад».
Этот способ активно использовался и раньше, однако сейчас про него начали забывать. Подготовьте ящик, который не имеет отверстий, засыпьте в него два пакета негашеной извести. Оставьте гранулы в таком виде до весны.
Этот вид извести отлично впитывает лишнюю влагу, из-за чего она постепенно гасится. Уже весной компонент можно использовать в качестве удобрения.
Вы будете удивлены, когда не увидите в погребе никакого конденсата, неприятного запаха сырости. Негашеная известь справится с проблемой в два счёта, при этом не навредив урожаю, пишет hibiny.ru.