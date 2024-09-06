Принесла в погреб два мешка — и над сыростью одержана победа: ни затхлости, ни плесени — без вреда для урожая и здоровья

При плохой вентиляции в погребе может наблюдаться повышенная влажность, из-за чего в помещении скапливается конденсат, присутствует запах сырости и появляется плесень. При таких условиях и урожай будет плохо храниться, поэтому важно принимать меры.

Чтобы подготовить погреб для хранения корнеплодов и другого урожая, необходимо воспользоваться средством, которое можно встретить в строительных магазинах. Речь идёт о негашёной извести, информирует автор канала «Посад».