Каждый сентябрь закапываю на огороде тряпку с керосином: вот зачем так делаю — пользы на миллион и минимальные траты
- 11:04 6 сентября
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Огородники знают: муравьи - это настоящая напасть! Они портят урожай с ранней весны до поздней осени.
Существуют разные способы борьбы с ними, от сладких ловушек до выкапывания муравейника, но эксперты из Дзен-канала "Саженцы Абраменко" предлагают простой и эффективный метод, пишет hibiny.ru.
"Вам понадобятся ветошь 25*25 см, керосин, лопата, перчатки и закрытая одежда", - объясняют они.
Окуните ветошь в керосин. Снимите верхний слой почвы с муравейника на глубину примерно одной лопаты. Положите тряпку поверх муравейника в получившуюся яму. Закопайте хорошо землей.
"Оставьте так на несколько дней. О муравьях вы забудете!", - уверяют эксперты.
Пробуйте этот метод и наслаждайтесь спокойным урожаем, пишет портал progorod33.ru.