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Каждый сентябрь закапываю на огороде тряпку с керосином: вот зачем так делаю — пользы на миллион и минимальные траты

Каждый сентябрь закапываю на огороде тряпку с керосином: вот зачем так делаю — пользы на миллион и минимальные тратыФото из архива "Про Города"

Огородники знают: муравьи - это настоящая напасть! Они портят урожай с ранней весны до поздней осени.

Существуют разные способы борьбы с ними, от сладких ловушек до выкапывания муравейника, но эксперты из Дзен-канала "Саженцы Абраменко" предлагают простой и эффективный метод, пишет hibiny.ru.

"Вам понадобятся ветошь 25*25 см, керосин, лопата, перчатки и закрытая одежда", - объясняют они.

Окуните ветошь в керосин. Снимите верхний слой почвы с муравейника на глубину примерно одной лопаты. Положите тряпку поверх муравейника в получившуюся яму. Закопайте хорошо землей.

"Оставьте так на несколько дней. О муравьях вы забудете!", - уверяют эксперты.

Пробуйте этот метод и наслаждайтесь спокойным урожаем, пишет портал progorod33.ru.

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