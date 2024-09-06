Каждый сентябрь закапываю на огороде тряпку с керосином: вот зачем так делаю — пользы на миллион и минимальные траты

Фото из архива "Про Города"

Огородники знают: муравьи - это настоящая напасть! Они портят урожай с ранней весны до поздней осени.

Существуют разные способы борьбы с ними, от сладких ловушек до выкапывания муравейника, но эксперты из Дзен-канала "Саженцы Абраменко" предлагают простой и эффективный метод, пишет hibiny.ru.

"Вам понадобятся ветошь 25*25 см, керосин, лопата, перчатки и закрытая одежда", - объясняют они.

Окуните ветошь в керосин. Снимите верхний слой почвы с муравейника на глубину примерно одной лопаты. Положите тряпку поверх муравейника в получившуюся яму. Закопайте хорошо землей.