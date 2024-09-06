Жители заречных поселков Сыктывкара жалуются на высокие тарифы перевозки автомобилей через реку
- 10:45 6 сентября
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- Инесса Богатая
Жители заречных поселков Сыктывкара, имеющие автомобили, вынуждены летом нести значительные расходы на паромные переправы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на жителей оторванных от "большой земли" поселков.
Высокие расходы зареченцев связаны с майским повышением тарифов на транспортировку автомобилей между Сыктывкаром и заречными поселками Трехозерка и Седкыркещ. По решению сыктывкарских депутатов, стоимость таких перевозок выросла в два-три раза.
Например, с начала сезона провоз автомобиля массой от полутора до двух тонн от проезда Геологов до Трехозерки составляет 590 рублей за одну поездку, а провоз автомобиля до полутора тонн - 350 рублей.
"В прошлом году моя семья платила 172 рубля за перевозку автомобиля, а в этом году - уже 590. Если каждый день выезжать на машине, получится около 25 тысяч в месяц – для некоторых это вся зарплата", - возмущается местный житель.
Увеличение тарифов власти Сыктывкара объяснили экономической необходимостью: предприятие несет убытки, перевозя автомобили, и повышение тарифов лишь слегка уменьшает отрицательный доход. Однако из-за увеличения стоимости многие автомобилисты оставляют машины на берегу, в результате чего паром ходит полупустым, напрасно тратя топливо, и об экономии речи не идет.
Паром остается единственным способом связи с "большой землей", альтернативного пути нет. Проблему мог бы решить понтонный мост, проектно-сметная документация на строительство которого уже прошла госэкспертизу, но проект пока не включен в федеральную инвестиционную программу.
Жители подготовили обращение к главе республики с просьбой пересмотреть тарифы на перевозку автомобилей, собрав более 500 подписей в поддержку.