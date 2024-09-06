Жители заречных поселков Сыктывкара жалуются на высокие тарифы перевозки автомобилей через реку

Жители заречных поселков Сыктывкара, имеющие автомобили, вынуждены летом нести значительные расходы на паромные переправы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на жителей оторванных от "большой земли" поселков.

Высокие расходы зареченцев связаны с майским повышением тарифов на транспортировку автомобилей между Сыктывкаром и заречными поселками Трехозерка и Седкыркещ. По решению сыктывкарских депутатов, стоимость таких перевозок выросла в два-три раза.

Например, с начала сезона провоз автомобиля массой от полутора до двух тонн от проезда Геологов до Трехозерки составляет 590 рублей за одну поездку, а провоз автомобиля до полутора тонн - 350 рублей.