В Ухте обнаружили израненного мужчину, что едва не погиб из-за чужой ревности

В Ухте мужчина пытался убить соперника из-за любимой женщины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в июне этого года в одной из комнат дома на улице Дежнева, во время распития алкогольных напитков, произошла ссора двух мужчин на почве ревности. Один из горожан дважды ударил соперника в область груди и правой ноги. Тот впал в ярость и решил убить противника. Он схватил нож, который отобрал во время драки, и не менее трех раз вонзил лезвие в оппонента. Удары пришлись, в том числе в области грудной клетки, головы и лица потерпевшего. Посчитав, что жертва мертва, агрессор оставил тело раненного. Однако ему своевременно оказали помощь медики, и он остался жив.