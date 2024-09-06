В Усть-Куломском районе мужчина устроил стрельбу из окна и ранил женщину

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Куломском районе мужчина открыл стрельбу из окна и ранил женщину. Детали инцидента раскрыли в пресс-службе регионального МВД. По информации ведомства, в районное отделение полиции поступило обращение от 39-летней жительницы местного поселка. Женщина сообщила, что во время прогулки возле своего дома на оживленной улице неизвестный выстрелил ей в руку из пневматического оружия.

Правоохранители вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Усть-Кулома. Сообщается, что ранее он был судим. Из хулиганских побуждений он произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной рядом с дорогой. В момент происшествия подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". На данный момент мужчина отправлен пол стражу.