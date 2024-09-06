В Усть-Куломском районе мужчина устроил стрельбу из окна и ранил женщину
- 09:00 6 сентября
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- Татьяна Зубова
В Усть-Куломском районе мужчина открыл стрельбу из окна и ранил женщину. Детали инцидента раскрыли в пресс-службе регионального МВД.
По информации ведомства, в районное отделение полиции поступило обращение от 39-летней жительницы местного поселка. Женщина сообщила, что во время прогулки возле своего дома на оживленной улице неизвестный выстрелил ей в руку из пневматического оружия.
Правоохранители вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Усть-Кулома. Сообщается, что ранее он был судим. Из хулиганских побуждений он произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной рядом с дорогой. В момент происшествия подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". На данный момент мужчина отправлен пол стражу.
Согласно статье, максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.