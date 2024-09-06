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В Коми мужчина убежал босиком в лес и не вернулся

В Коми мужчина убежал босиком в лес и не вернулсяФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми вахтовик убежал босиком в лес и не вернулся. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на "СПАС-КОМИ".

Происшествие зафиксировали 4 сентября. В 18: 00 в службу спасения поступил звонок о пропаже мужчины 1985 года рождения в Княжпогостском районе по дороге на Чиньяворык.

По словам свидетелей, мужчина ехал на автомобиле с коллегами, возвращаясь с вахты. В какой-то момент он попросил остановить машину, выскочил из салона и босиком побежал в лес. Назад он так и не вернулся.

Спустя несколько часов, ближе к 22: 00, на место происшествия прибыл спасательный отряд, который немедленно приступил к обследованию территории. Обнаружить пропавшего до наступления темноты не удалось. Дальнейшее расследование передано полиции. Подробности выясняются.

Напомним, ранее в столице Коми пропала женщина с красными волосами. Чтобы найти актуальные данные о местонахождении горожанки, волонтеры обратились к помощи водителей. Поисковики просят автовладельцев предоставить записи с камер видеорегистраторов, на которых возможно оказалась запечатлена исчезнувшая.

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