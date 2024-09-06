В Коми мужчина убежал босиком в лес и не вернулся

В Коми вахтовик убежал босиком в лес и не вернулся. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на "СПАС-КОМИ".

Происшествие зафиксировали 4 сентября. В 18: 00 в службу спасения поступил звонок о пропаже мужчины 1985 года рождения в Княжпогостском районе по дороге на Чиньяворык.