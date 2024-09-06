В Коми подешевели капуста и морковь, а яйца взлетели в цене
- 08:30 6 сентября
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- Татьяна Зубова
Комистат представил свежие данные по изменению потребительских цен на различные товары и услуги за период с 27 августа по 2 сентября.
Проанализируем недельные изменения. Цены выросли на следующие продукты: куриные яйца подорожали на 3, 2%, макаронные изделия — на 2, 9%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 1, 7%, сосиски и сардельки — на 1, 6%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 1, 4%. В то же время, наблюдалось снижение цен на некоторые товары: пшеничная мука подешевела на 3, 1%, чёрный чай — на 2, 9%, твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры — на 2, 3%, шлифованный рис — на 1, 0%.
Из плодоовощной продукции, цены изменились таким образом: огурцы подорожали на 2, 5%, столовая свёкла — на 0, 8%. В то время как цены на морковь снизились на 7, 7%, белокочанную капусту — на 6, 8%, картофель — на 4, 8%, репчатый лук — на 2, 1%.
Непродовольственные товары первой необходимости также изменились в стоимости. Детские подгузники подорожали на 1, 0%. В то же время, зубные пасты стали дешевле на 5, 3%, стиральные порошки — на 3, 9%, туалетная бумага — на 2, 7%, сухие корма для животных — на 2, 4%, зубные щетки — на 1, 1%.
Цены на другие товары данного сектора изменились следующим образом: шампуни подорожали на 2, 0%, телевизоры — на 1, 7%. В то же время, смартфоны подешевели на 3, 9%.
В категории медикаментов отмечено изменение цен на поливитамины, которые подорожали на 1, 5%. Комбинированные анальгетики стали дешевле на 1, 3%.
На автомобильный бензин цена изменилась незначительно, увеличившись на 0, 02%, тогда как цена на дизельное топливо осталась статичной.