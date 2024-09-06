В Коми подешевели капуста и морковь, а яйца взлетели в цене

Комистат представил свежие данные по изменению потребительских цен на различные товары и услуги за период с 27 августа по 2 сентября.

Проанализируем недельные изменения. Цены выросли на следующие продукты: куриные яйца подорожали на 3, 2%, макаронные изделия — на 2, 9%, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 1, 7%, сосиски и сардельки — на 1, 6%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 1, 4%. В то же время, наблюдалось снижение цен на некоторые товары: пшеничная мука подешевела на 3, 1%, чёрный чай — на 2, 9%, твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры — на 2, 3%, шлифованный рис — на 1, 0%.