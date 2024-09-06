В Коми вернется летняя погода

Коми ЦГМС составил прогноз погодны по республике на 6 сентября.

Так, в пятницу прогнозируется непостоянная облачность. В ночное время возможны кратковременные дожди в некоторых районах. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 14 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13С, при прояснениях похолодает до 0…+5С. Днем, напротив, температура составит +11…+16С, а в южных частях республики местами поднимется до +23°С.