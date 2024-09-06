В Коми вернется летняя погода
- 06:30 6 сентября
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- Татьяна Зубова
Коми ЦГМС составил прогноз погодны по республике на 6 сентября.
Так, в пятницу прогнозируется непостоянная облачность. В ночное время возможны кратковременные дожди в некоторых районах. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 14 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13С, при прояснениях похолодает до 0…+5С. Днем, напротив, температура составит +11…+16С, а в южных частях республики местами поднимется до +23°С.
В столице республики прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем возможен слабый дождь. Ветер будет западным и северо-западным, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7…+9С, а в дневное время - +20…+22°С.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в сентябре будет выше средних показателей в лицо время года.