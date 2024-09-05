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Две жительницы Коми хотели "спасти" мужчин от уголовного преследования, на сами оказались на скамье подсудимых

Две жительницы Коми хотели "спасти" мужчин от уголовного преследования, на сами оказались на скамье подсудимыхФото из архива "Про Город"

Стремление жительниц Коми помочь своим мужьям и знакомым избежать уголовной ответственности обернулось для них самих судебным разбирательством. О подробностях сообщили в пресс-службе судов Коми.

Так, согласно предоставленной информации, жительница Сыктывкара предоставила следствию и суду заведомо ложные сведения. Она утверждала, что 11 мая 2022 года за рулем автомобиля Skoda Rapid была именно она, а не ее знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Другая женщина, жительница Ухты, также солгала представителям правосудия. По ее словам, 12 июня 2022 года она руководила автомобилем Hyundai Accent, в котором пассажиром был ее пьяный супруг. Во время поездки они поссорились, женщина припарковала машину, забрала ключи и ушла к матери. Позже в этот же день она вернулась и обнаружила автомобиль и мужа на том же месте, без ключа от замка зажигания, что исключало возможность управления машиной ее супругом.

Рассмотрев дела этих двух женщин, суд пришел к выводу, что каждая из них виновна в даче заведомо ложных показаний и на досудебных этапах, и в суде, что подтверждено совокупностью доказательств.

По приговору Сыктывкарского городского суда от 17 июня 2024 года, сыктывкарка была признана виновной и приговорена к штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Ухтинский городской суд 18 июня 2024 года вынес приговор, согласно которому жительница Ухты была осуждена и приговорена к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

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