Две жительницы Коми хотели "спасти" мужчин от уголовного преследования, на сами оказались на скамье подсудимых
- 01:00 6 сентября
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- Инесса Богатая
Стремление жительниц Коми помочь своим мужьям и знакомым избежать уголовной ответственности обернулось для них самих судебным разбирательством. О подробностях сообщили в пресс-службе судов Коми.
Так, согласно предоставленной информации, жительница Сыктывкара предоставила следствию и суду заведомо ложные сведения. Она утверждала, что 11 мая 2022 года за рулем автомобиля Skoda Rapid была именно она, а не ее знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Другая женщина, жительница Ухты, также солгала представителям правосудия. По ее словам, 12 июня 2022 года она руководила автомобилем Hyundai Accent, в котором пассажиром был ее пьяный супруг. Во время поездки они поссорились, женщина припарковала машину, забрала ключи и ушла к матери. Позже в этот же день она вернулась и обнаружила автомобиль и мужа на том же месте, без ключа от замка зажигания, что исключало возможность управления машиной ее супругом.
Рассмотрев дела этих двух женщин, суд пришел к выводу, что каждая из них виновна в даче заведомо ложных показаний и на досудебных этапах, и в суде, что подтверждено совокупностью доказательств.
По приговору Сыктывкарского городского суда от 17 июня 2024 года, сыктывкарка была признана виновной и приговорена к штрафу в размере 10 тыс. рублей.
Ухтинский городской суд 18 июня 2024 года вынес приговор, согласно которому жительница Ухты была осуждена и приговорена к штрафу в размере 15 тыс. рублей.