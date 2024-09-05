Две жительницы Коми хотели "спасти" мужчин от уголовного преследования, на сами оказались на скамье подсудимых

Стремление жительниц Коми помочь своим мужьям и знакомым избежать уголовной ответственности обернулось для них самих судебным разбирательством. О подробностях сообщили в пресс-службе судов Коми.

Так, согласно предоставленной информации, жительница Сыктывкара предоставила следствию и суду заведомо ложные сведения. Она утверждала, что 11 мая 2022 года за рулем автомобиля Skoda Rapid была именно она, а не ее знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.