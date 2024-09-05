В Коми мать решила подарить на день рождения дочери поддельные водительские права
- 23:20 5 сентября
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- Инесса Богатая
Жительница села Подтыбок получила на свой день рождения необычный и незаконный подарок от матери - водительские права. Девушка месяц ездила с таким документов, пока ее не остановил сотрудник ГАИ.
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе судов Коми.
Так, по их информации, мама девушки 2003 года рождения нашла в интернете объявление и решила приобрести поддельные права для дочери. С этим документов девушка могла управлять транспортными средствами категории "В", "В1", "М". Спустя время, авто-леди показала свои "права" инспектору, и тогда ее аферу раскрыли.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, без анализа и оценки представленных доказательств.
Учитывая характер и общественную опасность преступления, характеристики подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил ее к семи месяцам ограничения свободы с установлением соответствующих ограничений.
Ранее, в апреле 2024 года, мать девушки также была приговорена к пяти месяцам ограничения свободы за приобретение водительского удостоверения.