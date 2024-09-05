В Коми мать решила подарить на день рождения дочери поддельные водительские права

Фото из архива "Про Город"

Жительница села Подтыбок получила на свой день рождения необычный и незаконный подарок от матери - водительские права. Девушка месяц ездила с таким документов, пока ее не остановил сотрудник ГАИ. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе судов Коми.

Так, по их информации, мама девушки 2003 года рождения нашла в интернете объявление и решила приобрести поддельные права для дочери. С этим документов девушка могла управлять транспортными средствами категории "В", "В1", "М". Спустя время, авто-леди показала свои "права" инспектору, и тогда ее аферу раскрыли.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, без анализа и оценки представленных доказательств.

Учитывая характер и общественную опасность преступления, характеристики подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил ее к семи месяцам ограничения свободы с установлением соответствующих ограничений.