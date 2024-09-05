Жителей Коми начали вакцинировать против гриппа

В Коми стартовала кампания по вакцинации от гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора Коми, планируется привить минимум 435 тысяч человек, включая 100 тысяч детей, что составляет 60% населения региона.

Напомним, в Республику Коми в августе поступили вакцины "Ультрикс квадри", "Совигрипп" и "Флю-М" для всех возрастных категорий, а также было закуплено 51 тысяча доз вакцин на средства республиканского бюджета.