Жителей Коми начали вакцинировать против гриппа
- 22:45 5 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми стартовала кампания по вакцинации от гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора Коми, планируется привить минимум 435 тысяч человек, включая 100 тысяч детей, что составляет 60% населения региона.
Напомним, в Республику Коми в августе поступили вакцины "Ультрикс квадри", "Совигрипп" и "Флю-М" для всех возрастных категорий, а также было закуплено 51 тысяча доз вакцин на средства республиканского бюджета.
"Прививочные кабинеты поликлиник для детей и взрослых открыты и готовы принять жителей региона. Иммунитет формируется через 14 дней после процедуры. Иммунизацию следует проводить в сентябре-ноябре перед началом подъёма заболеваемости. Руководители предприятий, чьи сотрудники не входят в 'группы риска', также должны организовать защиту своих работников за свой счет", - подчеркивают санитарные врачи.
Добавим, что экономическая целесообразность вакцинации в 10-20 раз выше затрат на нее. По информации ВОЗ, вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80% привитых, снижает смертность от гриппа на 41%. Привитые, даже заболев, переносят болезнь легче и без осложнений.