На жителя Коми возбудили уголовное дело за незаконное хранение пороха
- 21:45 5 сентября
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- Инесса Богатая
В Инте полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного хранения пороха. Преступление совершил 53-летний горожанин.
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, осознавая всю опасность и противоправность подобных действий, мужчина все равно продолжал хранить у себя дома три разных вида пороха. Эксперт подтвердил, что данное вещество является взрывчатым метательного действия массой свыше 280 граммов. Мужчина не имел разрешения на приобретение и хранение этих веществ.
Подозреваемый рассказал, что порох ему достался в наследство от близкого родственника 15 лет назад. Полицейские изъяли три жестяные банки с порошкообразным содержимым.
Следователь возбудил уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ.
МВД по Республике Коми напоминает, что лица, добровольно сдающие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.