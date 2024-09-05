На жителя Коми возбудили уголовное дело за незаконное хранение пороха

По информации ведомства, осознавая всю опасность и противоправность подобных действий, мужчина все равно продолжал хранить у себя дома три разных вида пороха. Эксперт подтвердил, что данное вещество является взрывчатым метательного действия массой свыше 280 граммов. Мужчина не имел разрешения на приобретение и хранение этих веществ.