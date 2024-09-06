Плодородность земли вырастет в разы: после выкопки лука и чеснока внесите в почву это — не навоз и не компост

Чтобы почва стала плодородной, вовсе не обязательно постоянно её рыхлить и вносить подкормки. Можно создать компостную грядку, на которой овощи будут расти очень хорошо и давать отличный урожай. Агроном Ксения Давыдова рассказала "Хибинам", что нужно сделать.



1. Создание траншеи. После выкопки лука или чеснока выкопайте глубокую траншею посередине грядки.



2. Органика. Летом и осенью заполняйте траншею скошенной травой, листьями, опилками, сорняками (но не корневищами) и другими материалами.

3. Активизация полезных бактерий. Поливайте грядку «Байкалом», чтобы органика быстрее перегнивала и «чистый» перегной обогащал почву.



4. Полив. В засушливые дни поливайте грядку регулярно.



В октябре присыпьте органику землёй, а грядку накройте плёнкой для ускорения перегнивания.