Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного

Эти бренды советуют покупать для любых целей В наши дни сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов среди россиян. Однако многие покупатели переживают по поводу качества и натуральности масла, представленного на полках магазинов. Специалисты Росконтроля провели тщательную проверку различных марок и составили список, в который вошли наиболее достойные доверия бренды.

Согласно данным экспертов, основными опасениями потребителей при покупке сливочного масла являются риск приобрести фальсифицированную продукцию и вероятность несвежести товара. Фальсификация может выражаться в использовании растительных жиров или говяжьего жира вместо натуральных сливок. Кроме того, покупатели обеспокоены возможным наличием в масле вредных микроорганизмов.

Чтобы помочь россиянам сделать правильный выбор, специалисты Росконтроля проверили широкий ассортимент марок сливочного масла с разной заявленной жирностью - от 72,5% до 82,5%. В результате были определены бренды, которые можно считать надежными и безопасными для употребления.

В категории масла с жирностью 82,5% лидерами стали:

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

Данные марки изготовлены исключительно из натуральных сливок, без каких-либо посторонних добавок. Эксперты отметили, что эти продукты обладают превосходным вкусом.

Среди масла с жирностью 72,5% лучшими признаны:

«Азбука сыра» «Крестьянское»

«Вологодское лето» «Крестьянское»

Эти бренды также полностью соответствуют стандартам качества и изготовлены из натурального коровьего молока.

Таким образом, покупатели, выбирающие сливочное масло указанных марок, могут быть уверены в его натуральности и безопасности. Специалисты рекомендуют ориентироваться на эти проверенные бренды, чтобы обезопасить себя от рисков приобретения фальсифицированной или некачественной продукции. Важно отметить, что для сохранения высоких потребительских свойств масла необходимо также правильно хранить его в домашних условиях.

Дополнительные рекомендации по выбору качественного сливочного масла, помимо списка проверенных марок, представленного ранее.

Во-первых, при покупке сливочного масла важно внимательно изучать состав продукта. Качественное масло должно содержать только натуральные компоненты - сливки, молоко, возможно соль. Присутствие в составе растительных жиров, консервантов или других добавок может указывать на фальсификацию.

Во-вторых, необходимо обращать внимание на срок годности и дату изготовления. Свежее натуральное сливочное масло должно хранится не более 30-45 дней. Если срок годности слишком длительный, это может свидетельствовать о наличии в составе продукта стабилизаторов и консервантов.

В-третьих, следует обращать внимание на качество упаковки. Она должна быть герметичной и не допускать попадания воздуха, чтобы предотвратить окисление и прогорклость масла. Желательно, чтобы упаковка была выполнена из непроницаемых для света материалов.

Кроме того, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение маслу от проверенных производителей с хорошей репутацией. Покупать продукт лучше в крупных сетевых магазинах, где выше вероятность встретить оригинальное, а не фальсифицированное масло.

Немаловажную роль играет и внешний вид самого сливочного масла. Оно должно быть однородным по консистенции и иметь характерный сливочный цвет, без посторонних включений. Также имеет значение производственная маркировка - на ней должны присутствовать полные сведения о продукте.