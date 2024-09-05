Посадка чеснока осенью: что надо добавить в землю для богатого урожая
- 21:30 5 сентября
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- Служба новостей
Грядки для посадки озимого чеснока следует готовить заранее, примерно за 2–3 недели до начала работ. Что добавить в землю для богатого урожая, рассказала садовод Светлана Краснолуцкая.
По ее словам, растения желательно посадить таким образом, чтобы они располагались с севера на юг. Переходя с востока на запад, солнце будет постоянно освещать грядки равномерно и со всех сторон, пишут "Аргументы и факты".
Также важно помнить, что чеснок любит нейтральные, либо слегка закисленные почвы. В противном случае растения не будут нормально развиваться. В таких случаях обычно помогает доломитовая мука, однако точная дозировка зависит от закисления вашего грунта. Пользоваться средством нужно строго по инструкции.
Отмечается также, что земля для посадки чеснока должна быть питательной и рыхлой, пропускать воду и воздух. В песчаную землю лучше всего добавить глину, измельченную до состояния порошка (8–9-литровое ведро глины на 1 кв. м).
Если же почва, наоборот, достаточно тяжелая и плохо пропускает воду, используют разрыхляющий материал. Например, песок (8–9-литровое ведро глины на 1 кв. м).
Чтобы повысить содержание гумуса в земле, рекомендуется добавить и равномерно распределить компост или перегной из расчета: стандартное ведро на 1 кв. м. Затем нужно внести золу – 1–2 стакана на 1 кв. м.
Обязательными минеральными удобрениями являются суперфосфат и сульфат калия. Их добавляют приблизительно по 1 ст. л. на 1 кв. м. Однако лучше все-таки действовать по инструкции.
Важно не забыть и про скорлупу от яиц. Эта подкормка не обязательна, но она помогает чесноку расти и развиваться быстрее, отмечает Краснолуцкая. Несколько щепоток скорлупы вносят в грунт. Можно также внести компост, перекопать и полить.
Работы следует производить, когда на улице будет около плюс 10–12°C. Обычно это третья декада сентября или начало первой декады октября, пишет profile.ru.