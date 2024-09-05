Посадка чеснока осенью: что надо добавить в землю для богатого урожая

Грядки для посадки озимого чеснока следует готовить заранее, примерно за 2–3 недели до начала работ. Что добавить в землю для богатого урожая, рассказала садовод Светлана Краснолуцкая.

По ее словам, растения желательно посадить таким образом, чтобы они располагались с севера на юг. Переходя с востока на запад, солнце будет постоянно освещать грядки равномерно и со всех сторон, пишут "Аргументы и факты".