"Теперь будет запрещено": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 7 сентября

Фото из архива "Про Города"

Гражданам, которые заказывают товары в популярных интернет-магазинах, рассказали о сюрпризе, который их ждет уже с 7 сентября. Покупатели маркетплейсов столкнутся с новыми ограничениями, которые сейчас вводит руководство площадок. А определенные действия совершать теперь будет запрещено, передаёт PRIMPRESS. Например, на нововведение решился маркетплейс Wildberries, который занимает первое место по обороту среди всех подобных площадок. Компания вводит плату за возврат товаров теперь уже для всех клиентов.

Отмечается, что если какой-либо товар не будет получен в пункте выдачи после доставки, например, человек не придет за ним или же откажется от получения на месте, с банковской карты покупателя спишут 100 рублей за каждую единицу. Причем это коснется даже тех товаров, которые придут с браком. Например, даже если покупатель получит горшок для сада с трещинами, придется заплатить за отказ от него.

В компании подчеркивают, что плата берется не за возврат, а за транспортировку товара обратно. То есть отказываться от товара бесплатно теперь будет запрещено. И ощутят на себе эту меру в полной степени покупатели уже с началом новой рабочей недели, то есть с 7 сентября.