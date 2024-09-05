В Ухте открыли первую в городе соляную комнату
- 19:00 5 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
Соляная комната "Моресоль" начала принимать детей из детского сада №24 города Ухты. Важно отметить, что сюда могут приходить и другие дошкольники, для которых доступны абонементы.
Проект был реализован при поддержке ЛУКОЙЛа. В этом году детский сад стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов компании.
Заведующая детским садом Елена Веселова, отметила, что это не первый успешный проект. В 2022 году, благодаря гранту, в детском саду установили метеостанцию. В 2024 году открыли комнату с морским климатом для укрепления иммунитета, снижения риска осложнений после ОРЗ и профилактики простудных заболеваний у детей.
Средства гранта пошли на приобретение аэрогалитгенератора, объемных фигур из пенополистирола, покрытых солью с подсветкой, соляного пола, уголка со световым столом и анимацией.
Комната вмещает одновременно 10-12 человек, где они играют с песком и солью. Первых посетителей в "Моресоль" ожидают 9 сентября: сюда могут приходить не только дети из 24-го детского сада, но и другие малыши города. Посещение бесплатное, по абонементам.
Елена Веселова отметила, что это первая соляная комната в городе. Ранее такие услуги были недоступны даже за плату. Проект оказался удачным, так как такая комната полезна для детей с дерматитами, кожными заболеваниями, бронхитом и астмой.
Сегодня в детском саду №24 обучается более 200 детей, включая детей с особенностями развития.
Также учреждение планирует продолжать развитие и уже подготовило проект веревочного парка для маленьких жителей Ухты.