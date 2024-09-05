В Ухте открыли первую в городе соляную комнату

Соляная комната "Моресоль" начала принимать детей из детского сада №24 города Ухты. Важно отметить, что сюда могут приходить и другие дошкольники, для которых доступны абонементы.

Проект был реализован при поддержке ЛУКОЙЛа. В этом году детский сад стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов компании.