В Коми за сутки сразу два автомобиля съехали в кювет
- 17:30 5 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми за последние сутки два водителя потеряли контроль над своими автомобилями и подвергли их испытанию в кюветах. Подробности ДТП сообщили в УГАИ МВД по РК.
По информации ведомства, первое происшествие случилось в Троицко-Печорском районе 4 сентября около двух часов ночи. Водитель 1991 года рождения, за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21043, двигался по дороге Троицко-Печорск - Комсомольск - Якша от Якши к Троицко-Печорску. На четвертом километре трассы он не смог удержать машину на дороге и съехал в левый кювет.
В итоге, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы шеи и головы, а также царапины на лице и руке. Госпитализация не потребовалась. На момент аварии он был пристегнут. Стаж вождения – с 2010 года.
Второе ДТП произошло 4 сентября около 16.00 в Усть-Цилемском районе. Водитель 1988 года рождения за рулем Hover Great Wall двигался по трассе Усть-Цильма - Сергеево-Щелья - Хабариха - Сосья в сторону Усть-Цильмы. На 42 км дороги он не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и перевернулась.
В результате этой аварии водитель получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и головы, а также перелом ребер. Его госпитализировали. У водителя не было и никогда не было водительского удостоверения. Ему выписали направление на медицинское освидетельствование.