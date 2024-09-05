В Коми за сутки сразу два автомобиля съехали в кювет

В Коми за последние сутки два водителя потеряли контроль над своими автомобилями и подвергли их испытанию в кюветах. Подробности ДТП сообщили в УГАИ МВД по РК.

По информации ведомства, первое происшествие случилось в Троицко-Печорском районе 4 сентября около двух часов ночи. Водитель 1991 года рождения, за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21043, двигался по дороге Троицко-Печорск - Комсомольск - Якша от Якши к Троицко-Печорску. На четвертом километре трассы он не смог удержать машину на дороге и съехал в левый кювет.