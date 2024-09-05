В Сыктывкарской школе открылась еще одна "Точка роста"

Фото Минобрнауки Коми

В поселке Верхняя Максаковка города Сыктывкар, в школе №15, состоялось открытие "Точки роста". Теперь у молодых учащихся есть возможность пользоваться собственным центром естественно-научного профиля, созданным в рамках участия Республики Коми в национальном проекте "Образование", сообщается пресс-службой Министерства образования и науки Коми.

Кабинеты "Точки роста", предназначенные для изучения физики, биологии и химии, готовы принимать всех, кто стремится к научным исследованиям и инновациям — тех, кто желает погружаться в мир современных технологий. Для учеников здесь подготовлены все условия для углубленного изучения естественных наук и выполнения проектных заданий.

Следует напомнить, что с началом нового учебного года в республике появилось 24 новых центра "Точка роста" в различных городах и районах. На создание этих образовательных центров было выделено 53 миллиона рублей.