В Сыктывкаре появится новая остановка на Октябрьском проспекте
- 16:30 5 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте обустроили новую автобусную остановку, как сообщает "Комиавтотранс". Автобусные маршруты 17м, 54м, 4 и 44 смогут воспользоваться дополнительной остановкой "Баня №4" для посадки и высадки пассажиров.
Эта новая остановка находится на четной стороне проспекта, между домами №88 и 96, рядом с баней №4. Сотрудники МКП "Дорожное хозяйство" проложили новый асфальт, обозначили границы площадки и установили знак "Место остановки автобуса". В скором времени там смонтируют остановочный комплекс.
Новая остановка будет особенно полезна для учеников школы №4 из районов Дырнос, ул.Ручейная и ул.Панева, которая сейчас находится на капитальном ремонте. Они смогут добираться до своей временной школы - Коми национальной гимназии.
Администрация Сыктывкара информирует, что дети из этих районов могут сначала доехать на автобусе №6 до остановки "Центральный рынок" на ул.Орджоникидзе, затем пройти 150 метров до новой остановки "Баня №4" и пересесть на автобус 17м, который довезет их до КНГ. Обратно они смогут добраться на 17м с пересадкой на маршрут №6 на остановке "Поликлиника №3" на ул.Коммунистической. Этот маршрут будет индивидуально согласован с учениками, которые будут пользоваться поездками между домом и школой с использованием автобусов 17м и №6.