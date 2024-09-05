В Сыктывкаре появится новая остановка на Октябрьском проспекте

В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте обустроили новую автобусную остановку, как сообщает "Комиавтотранс". Автобусные маршруты 17м, 54м, 4 и 44 смогут воспользоваться дополнительной остановкой "Баня №4" для посадки и высадки пассажиров.

Эта новая остановка находится на четной стороне проспекта, между домами №88 и 96, рядом с баней №4. Сотрудники МКП "Дорожное хозяйство" проложили новый асфальт, обозначили границы площадки и установили знак "Место остановки автобуса". В скором времени там смонтируют остановочный комплекс.