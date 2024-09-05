Жительница Коми решила заработать 600 тысяч рублей, в итоге эту же сумму она перевела мошенникам

В Сысольском районе Коми 32-летняя медработница попалась на уловку мошенников, о чем сообщила пресс-служба МВД республики. Она перевела более 600 тысяч рублей аферистам.

Как рассказали в ведомстве, женщина получила сообщение в мессенджере от незнакомого человека, который предложил ей возможность "подзаработать". Ей предложили бронировать номера в различных гостиницах, пансионатах и хостелах через определённую платформу, где у неё был зарегистрирован личный кабинет для внесения денег. Незнакомец заверил, что вложенные средства вернут вместе с бонусом за проделанную "работу".