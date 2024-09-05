Жительница Коми решила заработать 600 тысяч рублей, в итоге эту же сумму она перевела мошенникам
- 16:00 5 сентября
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- Инесса Богатая
В Сысольском районе Коми 32-летняя медработница попалась на уловку мошенников, о чем сообщила пресс-служба МВД республики. Она перевела более 600 тысяч рублей аферистам.
Как рассказали в ведомстве, женщина получила сообщение в мессенджере от незнакомого человека, который предложил ей возможность "подзаработать". Ей предложили бронировать номера в различных гостиницах, пансионатах и хостелах через определённую платформу, где у неё был зарегистрирован личный кабинет для внесения денег. Незнакомец заверил, что вложенные средства вернут вместе с бонусом за проделанную "работу".
Сначала женщине регулярно возвращали средства в виде кешбэка, который она переводила на свою банковскую карту с помощью кодов, полученных от "консультантов". Так она заработала около 17 тысяч рублей. Убедившись, что доход реален, она начала бронировать более дорогие номера, увеличивая суммы переводов.
Однако после того, как она решила вывести все свои средства и заработанные проценты, администратор фальшивого сайта согласился сделать это только после того, как она совершит платежи на такую же сумму. В итоге женщина перевела на сторонние счета более 600 тысяч рублей, прежде чем поняла, что её обманывают.
По данному факту следователь возбудил уголовное дело.