Японцы садятся на унитаз лицом вперед — и вот почему: причина поражает — но логика в этом есть

Японская туалетная культура — одна из самых передовых в мире. Здесь никого не удивляют унитазы, оснащенные такими «мелочами» как биде, фен, дезодорация или заглушитель естественных звуков в кабинке, пишет www.hibiny.ru.

Унитаз может выдать человеку анализ мочи или провести измерение артериального давления. При этом устройство запомнит и самого человека, и его результат.

Наряду с такими «айфонами» в унитазном мире можно довольно часто встретить их антиподы — туалеты с напольными чашами, представляющими собой просто дырки в полу. На двери такой кабинки будет указание Japanese Style.

Сидеть на таком унитазе нужно в «позе орла». Здесь пользователя, незнакомого с местной культурой, может поджидать дилемма: сесть ли лицом к бачку либо лицом к двери, как это принято по всему миру.

Сами японцы садятся спиной к выходу и лицом к унитазу. Первая причина этому в том, что при нажатии рычага смыва брызги могут попасть на человека.

Вторая причина уходит корнями в японские традиции. Российский востоковед Александр Куланов в своей книге «Обратная сторона Японии» передал мысли одного японского журналиста, потомка самураев и камикадзе.

По его словам, человек в туалете максимально беззащитен. В древности в случае опасности он не мог схватиться за оружие, дать отпор или бежать со спущенными штанами в неприглядном виде.