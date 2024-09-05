Для жителей Коми установили новые правила для посещения Чернама

В прошлом году заказник "Белый" посетило более 17 тысяч человек. С этого года введены ограничения на посещение - максимум 310 человек в день.

Условия посещения и порядок получения пропуска объяснили эксперты ГБУ РК "Центр по ООПТ" во время прямой линии в общественной приемной главы Республики Коми.

Нагрузка на заказник значительно возрастает в сезон сбора грибов. Для многих жителей Сыктывкара, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов заказник "Белый", известный как "Чернам", ассоциируется с активным сбором лесных даров в августе и сентябре. К тому же, благодаря близости к Сыктывкару (всего 60 км), люди приезжают сюда для прогулок и наслаждения природой, особенно по экотропе лешего Вэрсы из коми-легенд. Отныне для посещения заказника требуется пропуск.

Электронный пропуск обязателен для всех, включая местных жителей. Это необходимо для защиты природного ландшафта и уникального наследия заказника, где около 80% сосняков, мхов и лишайников находятся в критическом состоянии. Вход остается бесплатным, но введен общий лимит посещения. Ранее жители поселков Палевицы и Студенец могли посещать заказник по прописке без пропуска, теперь они также входят в ограничение - 310 человек в день.