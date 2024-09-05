Житель Коми перевел лже-сотрудникам "Госуслуг" более 2,2 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

В отдел полиции в Ухте поступило заявление от местного жителя о пропаже денежных средств. Он пояснил стражам порядка, что неизвестный, представившийся сотрудником "Госуслуг", связался с ним через популярный мессенджер. Подробности инцидента сообщили в МВД Коми.

По информации пресс-службы ведомства, незнакомец сообщил гражданину, что на его имя мошенники оформили большой кредит. Испугавшись, мужчина решил проверить информацию, но лжеспециалист убедил его в необходимости срочного оформления так называемых встречных займов для погашения долгов.

Доверчивый горожанин обратился в несколько банков и получил нужную сумму. Псевдоработник порекомендовал перевести деньги на "страховую" ячейку с обещанием их возврата через несколько дней. В итоге, потерпевший перевел около 2, 2 миллионов рублей кредитных средств и личных сбережений на счета мошенников. По истечении обещанного срока деньги не вернулись, и мужчина понял, что его обманули.