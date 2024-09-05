Овощное лечо за 5 минут — шикарная закуска даже на праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало
- 21:33 5 сентября
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- Служба новостей
Первый урожай кабачков уходит очень быстро, но потом из-за количества часто приходится отдавать их соседям и знакомым. После того как вы узнаете об этом рецепте лечо, больше ни за что не отдадите ни одного кабачка.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков (примерно);
- 150 г репчатого лука;
- 1 кг сладкого перца;
- 1 л томатного сока;
- 1 ст.л. соли;
- 100 г сахарного песка;
- 100 мл уксуса 9%.
Нарежьте кабачки дольками. Не нужно слишком мельчить, чтобы они не потеряли приятного хруста. Их ширина не должна быть менее 1 см. Следом нарежьте полукольцами лук. А потом сладкий перец — соломкой шириной 2 см.
Когда овощи будут нарезаны, нужно приготовить соус. Для этого понадобится развести томатную пасту водой до в меру густой консистенции. Добавьте туда уксус, сахар и соль. Если вы любите пряности, можно использовать и их. К примеру, подойдут душистый перец, паприка, гвоздика или кориандр.
Соус следует довести до кипения в большой кастрюле. После этого добавьте в него нарезанные овощи. Далее дождитесь «бурления» и подержите на огне еще 3−5 минут. После нужно разлить лечо по стерилизованным банкам и закатать, пишет hibiny.ru.