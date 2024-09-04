Даже старые подушки запахнут свежестью: 1 хитрость от пота и изношенности

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С течением времени каждая подушка начинает терять свою первоначальную свежесть и форму. Однако это не значит, что ее нужно сразу выбрасывать. Существует несколько простых и эффективных способов, чтобы вернуть подушкам свежесть и продлить их срок службы. Вот подробное руководство, что вам может понадобиться для достижения наилучших результатов. Оцените состояние наполнителя

Если ваша подушка стала плоской и комковатой, это может указывать на необходимость ее замены, так как ее наполнитель уже потерял свои изначальные свойства. Однако, если вы заметили, что наполнитель все еще находится в удовлетворительном состоянии, у вас есть шанс вернуть подушке былую форму и свежесть. В таком случае, начните с удаления чехла. Затем аккуратно выверните подушку наизнанку, что облегчит доступ к наполнителю. Это позволит вам более эффективно провести чистку, поскольку вы сможете лучше обработать каждую часть подушки и обеспечить полное удаление загрязнений.

Проверьте ярлык

Перед тем как начать стирку подушки, внимательно изучите ярлык, который обычно находится на ее чехле. На этом ярлыке указаны важные рекомендации по стирке и сушке, такие как допустимая температура воды, тип моющего средства и подходящий режим стирки. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить наполнитель подушки в хорошем состоянии и избежать его повреждения. Если же ярлык отсутствует, не отчаивайтесь: в этом случае лучше выбрать бережный режим стирки.

Подготовьте подушку к стирке

Перед тем как отправить подушку в стиральную машину, обязательно обработайте пятна от пота и грязи. Используйте специальные средства для удаления пятен, которые помогут эффективно справиться с загрязнениями и предотвратить их закрепление в ткани. Дополнительно, для освежения наполнителя и устранения запахов, добавьте в стиральную машину 1/2 стакана пищевой соды или уксуса. Пищевая сода обладает отличными абсорбирующими свойствами и нейтрализует неприятные запахи, а уксус помогает разрушать молекулы, вызывающие запахи, и освежает ткань.

Выберите правильный режим стирки

Для стирки подушек с синтетическим наполнителем идеально подходит режим стирки при температуре воды до 40 градусов Цельсия. Этот режим эффективно удаляет загрязнения, сохраняя при этом структуру синтетического наполнителя. Синтетические материалы, как правило, более устойчивы к высоким температурам, что упрощает процесс стирки и предотвращает повреждение наполнителя. Если же ваша подушка наполнена натуральными материалами, такими как перо или пух, следует выбирать более щадящий режим стирки, например, режим для деликатных тканей.

Используйте мягкое моющее средство

При стирке подушек важно использовать только мягкое моющее средство, специально предназначенное для деликатных тканей. Оно поможет бережно очистить подушку, не нарушая структуру наполнителя. Мягкое средство эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна и не вымывая естественные масла, которые помогают сохранить форму и упругость наполнителя.

Проведите дополнительное полоскание и отжим

После завершения основного цикла стирки важно провести дополнительное полоскание подушки, чтобы полностью удалить остатки моющего средства, которые могут оставаться даже после основного процесса стирки. Это поможет избежать появления на подушке остатков химии, которые могут вызывать раздражение кожи или аллергические реакции. Для этого запустите ещё один цикл полоскания, если это предусмотрено вашей стиральной машиной. После полоскания тщательно, но осторожно отожмите подушку. Избегайте чрезмерного давления, так как излишнее намокание и агрессивное отжимание могут привести к деформации наполнителя, а также к потере формы и упругости подушки. Лучше всего аккуратно сжимать подушку руками или использовать специальную функцию отжима в стиральной машине на низких оборотах.

Высушите подушки

Лучший способ высушить подушки — это размещение их на свежем воздухе. Преимущества этого метода заключаются в том, что подушки хорошо проветриваются, что способствует удалению накопленных запахов и влаги. Воздушное просушивание позволяет наполнителю сохранить свою первоначальную форму и упругость, а также способствует естественной дезинфекции.